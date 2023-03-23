شكرا لقرائتكم خبر عن موقف رينارد من الرحيل عن تدريب منتخب السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة حول اقتراب رحيل المدرب هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد تلقيه عرض من جانب الاتحاد الفرنسي لتديب منتخب السيدات.

رينارد يعلق على حقيقة إقترابه من الرحيل عن السعودية

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الخميس، على أن هيرفي رينارد رفض الرد على ما يتردد في وسائل الإعلام العالمية عن اقترابه من قيادة منتخب فرنسا للسيدات.

واكتفى المدرب الفرنسي بالرد على الأسئلة قائلا: "لدي مباراة الجمعة" دون أي تفاصيل أخرى، في إشارة إلى مواجهة الأخضر مع فنزويلا الودية.

ويواثل مسئولو منتخب فرنسا للسيدات، البحث حاليا عن مدرب بعد إقالة مدربه كورين دياكر، بناءً على توصية اللجنة التنفيذية بالاتحاد المحلي الفرنسي في التاسع من مارس الجاري.

موعد مباراة السعودية القادمة

ويواجه المنتخب السعودي، تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد، منتخبي فنزويلا وبوليفيا، يومي 24 و28 مارس على التوالي، في مدينة جدة.

وكان قد تولى رينارد تدريب منتخب السعودية، في يوليو 2019، بعقد يمتد عامين ونصف العام، ثم قام الفرنسي بتجديد عقده في مايو 2022 الماضي لمدة خمس سنوات قادمة، بعد مشوار ناجح للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022.