شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستهدف التعاقد مع مهاجم الهلال.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة وليد معاذ، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يستعد لخطف نجم الهلال

ويعاني النادي الأهلي من أزمة كبرى خلال الفترة الحالية، بعد أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حرمانه من تسجيل صفقاته لمدة فترتين متتاليتين بداية من المريكاتو الصيفي القادم 2023.

وكشفت تقارير صحفية على أن الإدارة الأهلاوية، وضعت أحد محترفي نادي الهلال، على رأس أولويتها، في حال السماح لها بتسجيل الصفقات الصيفية.

وأكدت التقارير على أن إدارة الأهلي تستعد، لتقديم طلب "تدابير وقتية" إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" من أجل تسجيل الصفقات الصيفية، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمان الفريق من التعاقدات "فترتي تسجيل".

وأوضحت التقارير على أن إدارة النادي الأهلي، تسعى للتعاقد مع النيجيري أوديون إيجالو، قلب هجوم الهلال، في حال موافقة "كاس".

والجدير بالذكر أن إيجالو، ينتهي عقده مع نادي الهلال، في 30 يونيو 2023؛ بعد انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم، يناير 2022، قادمًا من الشباب.

موقف الأهلي من جدول ترتيب دوري يلو السعودي

ويقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة إلى دوري روشن السعودي، باحتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى، برصيد 52 نقطة.

