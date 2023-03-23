شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات مفاوضات النصر مع نجم ريال مدريد.. الصفقة تقترب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى والعالمية من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

مودريتش يقترب من الانتقال للنصر

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "eshahaber"، على أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، قد وقع على مذكرة تفاهم، للانضمام إلى النصر، في الصيف القادم.

وأكدت الصحيفة، على أن مودريتش، فضل إنهاء مسيرته الكروية، بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق العالمي، بعد أن تزاملا في ريال مدريد، لسنواتٍ عديدة.

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

وينافس فريق النصر بقوة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الحالي حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط، عن نادي الاتحاد المتصدر.