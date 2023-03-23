السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك



بريدة 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في الإمارة اليوم، وكلاء الإمارة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الذين قدموا التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

ودعا سموه الله تعالى أن يجعل شهر رمضان شهر خير وبركة على المملكة والأمتين الإسلامية والعربية، وأن يحفظ القيادة الرشيدة ويديم على الوطن نعمة الأمن والإيمان ويحفظه من كل مكروه.

// انتهى //

13:56ت م

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