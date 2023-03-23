السعودية اليوم / سمو أمير نجران يدشّن نظام الحضور والانصراف عبر السمات الحيوية لمنسوبي الإمارة



نجران 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بالإمارة اليوم، نظام الحضور والانصراف عبر السمات الحيوية لمنسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز.

وقدّم مدير عام تقنية المعلومات سالم سعيد بن عازب شرحاً مفصلاً عن تميز نظام أجهزة الحضور والانصراف بالسمات الحيوية واستشعار حركة الموظف دون تلامس.

ويأتي ذلك اهتماماً من سمو أمير المنطقة بتطوير العمل وكفاءته الإدارية، وتحقيق الأهداف المنشودة عبر منظومة تقنية عالية الأداء والجودة والمتابعة وضمان الإنتاجية المهنية.

ويتميز نظام إثبات الحضور والانصراف بالسمات الحيوية دون تلامس عن طريق استشعار الوجه والعين.

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13:53ت م

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