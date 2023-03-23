السعودية اليوم / مستشفى الملك عبد العزيز بجدة يُنفذ أول تدريب للمحاكاة السريرية



جدة 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

نفذ قسم طوارئ الأطفال بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، أول تدريب محاكاة سريرية بقسم الطوارئ للأطفال بالمستشفى بقيادة استشارية طوارئ الأطفال الدكتورة نهى حنبظاظه .

وأوضحت الدكتورة نهى حنبظاظه أن المحاكاة يستفيد منها الطبيب لزيادة خبرته في التعامل مع الحالات الحرجه لجميع الأعمار، مما يعطي فرصة للارتقاء بالأداء الصحي للأطباء للوصول إلى المستوى الاحترافي، مؤكدة أن دورات المحاكاة الطبية سيكون لها الأثر الفعال على الكوادر في المنشأة بمشيئة الله.

يذكر أن التدريب يأتي من ضمن جهود صحة جدة للتطوير المستمر وتقديم أفضل خدمة في وحدة طوارئ الأطفال، بهدف تطوير أطباء الطوارئ كمتخصصين في الرعاية الصحية الحرجه ولتزويدهم بخبرات عمليه متطورة في هذا المجال، وبذلك يكونوا قادرين على الاستجابة السريعة لأي حالة حرجه قد يتم مواجهتها في طوارئ الأطفال لاسمح الله .

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13:45ت م

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