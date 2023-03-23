السعودية اليوم / وزير البيئة والمياه والزراعة يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق البيئة



الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

عقد مجلس إدارة صندوق البيئة اليوم ، اجتماعًا برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وذلك بمدينة الرياض ، بحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس أداء الصندوق خلال عام 2022م، إضافة إلى الربع الأول من هذا العام، واطلع على التقرير السنوي الثالث للصندوق للعام الماضي، وناقش ما سيستجد من أعمال مستقبلية، إضافة إلى متابعة قرارات المجلس السابقة.

كما بحث المجلس تقارير اللجان المنبثقة عنه من لجنة المراجعة والمخاطر، ولجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

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13:32ت م

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