شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتهم نجم اليونايتد بالخيانة.. تصريحات قوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علّق نجم فريق النصر السعودي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، على فترته الثانية في مانشستر يونايتد، التي لم تكن ناجحة.

وقال الدون:" عندما نكون في قمة الجبل، لا نرى غالبًا ما يوجد أدناه. مررت بمرحلة سيئة من مسيرتي المهنية، ولا مشكلة لدي في الاعتراف بذلك. لكن الحياة تمضي قدمًا".

وأضاف:" فهمت من هم الأصدقاء الحقيقيون في تلك اللحظة الصعبة، فى إشارة واضحة إلى برونو فرنانديز، نجم المنتخب البرتغالي، وزميله السابق فى اليونايتد.

وكان رونالدو قد رحل عن صفوف مانشستر يونايتد بعد فسخ تعاقده بالتراضي، قبل أن ينضم إلى النصر السعودي في صفقة مجانية لمدة موسمين ونصف.



بداية الأزمة بين رونالدو وفرنانديز

وكان برونو فرنانديز قد كشف فى تصريحات سابقة، أن سبب تألق اليونايتد والظهور بهذا المستوي الجيد بعد مونديال قطر، أنه أصبح هناك لاعبين يلعبون بالفعل من أجل الفريق.

على عكس الفترة السابقة، والتى كان هناك لاعبين يلعبون من أجل أنفسهم، فى إتهام خطير للنجم البرتغالي رونالدو، والذي يعد اللاعب الوحيد، الذي غادر صفوف الشياطين الحمر، فى المريكاتو الشتوي المنقضي.