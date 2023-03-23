السعودية اليوم / انطلاق فعالية "الفوانيس الرمضانية" بنجران



نجران 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

برعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، انطلقت مساء أمس فعالية "الفوانيس الرمضانية"، التي ينظمها بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة للشؤون التنموية إبراهيم بن محمد آل جعفر، وذلك بساحة مجمع ميلاغرو بوتيك التجاري بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بنجران محفوظ بن علي العسيري، أن الفعالية تهدف إلى دعم وتمكين الأسر المنتجة باعتبارها اقتصاداً محلياً داعماً للمنطقة، مشيراً إلى أن الفعالية تتضمن 25 ركناً، لعرض وبيع منتجات الأسر المنتجة من مأكولات وحرف يدوية، بمشاركة ما يقارب 84 أسرة.

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11:59ت م

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