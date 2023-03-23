السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تعلن عن تدهور الوضع العالمي للكوليرا



جنيف 1 رمضان 1444 ه الموافق 23 مارس 2023 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تدهور الوضع العالمي للكوليرا ، وصنفت مخاطر تفشيه على المستوى العالمي بأنها عالية جداً ، حيث أبلغت أربع دول جديدة عن تفشي المرض على أراضيها ، ليصل مجموع الدول التي أبلغت عن إصابات حتى الآن 24 دولة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم أنه مع بداية العام الجاري 2023م تفشت الكوليرا على نطاقٍ واسعٍ في جنوب شرق أفريقيا ، ولايزال التفشي نشطاً في مالاوي وموزمبيق ، مع مخاطر زيادة التفشي بعد إعصار فريدي.

وأضاف البيان "أنه تم الإبلاغ عن إصابات بالكوليرا في تنزانيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وزامبيا منذ مطلع العام ، وفي منطقة القرن الأفريقي الكبرى ، وكذلك في الصومال وأثيوبيا وكينيا وجنوب السودان ، كما استمرت عدة دول في الإبلاغ عن إصابات جديدة وهي هايتي وبنجلاديش وباكستان وأفغانستان واليمن وسوريا ولبنان ونيجيريا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون ونيجيريا".

وأشارت المنظمة إلى أنه لاتزال القدرة على الاستجابة للتفشي المتعدد والمتزامن للمرض حيث تتعرض لضغوط بسبب نقص الموارد ، بما في ذلك نقص اللقاحات الفموية فضلاً عن إجهاد العاملين في مجال الصحة العامة الذين يتعاملون مع تفشي الأمراض المتعددة وغيرها من الطوارئ الصحية في نفس الوقت.

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11:56ت م

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