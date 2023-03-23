السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى اليوم الوطني بلاده



الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

// انتهى //

11:52ت م

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