السعودية اليوم / "رئاسة الحرمين" تعلن مواقع وفترات "برنامج ورتّل" خلال شهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، وبالتعاون مع إدارة مقرأة الكتاب والسنة النسائية مواقع وفترات "برنامج ورتّل" لتصحيح تلاوة سورة الفاتحة وقصار السور، لقاصدي وقاصدات المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام .

وحددت رئاسة الحرمين مواقع وفترات لقاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة وذلك في قبو توسعة الملك فهد، والتوسعة

// انتهى //

11:13ت م

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مكة المكرمة 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واسأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، وبالتعاون مع إدارة مقرأة الكتاب والسنة النسائية مواقع وفترات "برنامج ورتّل" لتصحيح تلاوة سورة الفاتحة وقصار السور، لقاصدي وقاصدات المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام .وحددت رئاسة الحرمين مواقع وفترات لقاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة وذلك في قبو توسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة، وفي الدور الأول بتوسعة الملك فهد، بالإضافة لتحديدها مواقع وفترات لقاصدات المسجد الحرام على مدار الساعة، وذلك في التوسعة السعودية الثالثة، والدور الأول بتوسعة الملك فهد.// انتهى //11:13ت م0035

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