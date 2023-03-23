رمضان / محافظ التأمينات الاجتماعية يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

رفع معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وإلى سموه ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير

ودعا معاليه الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة وشعبها ويديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.

// انتهى //

09:44ت م

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الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واسرفع معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وإلى سموه ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.ودعا معاليه الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة وشعبها ويديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.// انتهى //09:44ت م0025

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