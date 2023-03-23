رمضان / وزير الصحة يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك



الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

رفع معالي وزير الصحة الاستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل التهنئة للقيادة - أيدها الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل الله تعالى أن يُمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه – حفظه الله – لخير بلادنا الغالية ومواطنيها وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.

كما قدّم معاليه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

ودعا معاليه المولى عزَّ وجلَّ أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، ويعيده على المسلمين أعواما عديدة وأزمنة مديدة وهم ينعمون بموفور الصحة والعافية .

// انتهى //

09:36ت م

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الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واسرفع معالي وزير الصحة الاستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل التهنئة للقيادة - أيدها الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل الله تعالى أن يُمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه – حفظه الله – لخير بلادنا الغالية ومواطنيها وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.كما قدّم معاليه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه بموفور الصحة والعافية.ودعا معاليه المولى عزَّ وجلَّ أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، ويعيده على المسلمين أعواما عديدة وأزمنة مديدة وهم ينعمون بموفور الصحة والعافية .// انتهى //09:36ت م0023

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