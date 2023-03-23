السعودية اليوم / محافظ الحجرة يدشن مبادرة الآليات الزراعية لدعم صغار المزارعين بالمحافظة



الباحة 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

دشن محافظ الحجرة ربيع بن عبدالرحمن هاشم , أمس مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم صغار المزارعين من خلال توفير عدد من المعدات والآلات الزراعية.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني بأن هذه المبادرة جاءت ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم التنمية الريفية المستدامة بالمملكة من خلال تمكين صغار المزارعين, وحرصًا من جمعية التنمية بالحجرة وانطلاق من رغبتها في المساهمة في دعم القطاع الزراعي بالمنطقة فقد تم الاتفاق بين الطرفين على تأمين هذه الآليات والتي ستقوم الجمعية بإدارتها والإشراف على تشغيلها بأسعار رمزية تضمن استفادة أكبر عدد من صغار المزارعين من هذه الآليات.

كما أشار الى أن هذه المبادرة حظيت بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة حفظه الله والذي سبق أن وجه ببذل كافة الجهود لدعم التنمية الزراعية ورفع الكفاءة والإنتاجية للمزارعين مما يساهم في رفع الناتج المحلي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

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