شكرا لقرائتكم أسهل طرق ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - فور ثبوت هلال شهر رمضان، تضج محركات البحث المختلفة، من قبل ملايين المسلمين حول أسهل وأفضل طريقة لـ ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان، الذي يمثل فرصة لتوطيد العلاقة مع الخالق عز وجل والتقرب إليه عن طريق العبادات وقراءة القرآن الكريم وإحياء ليالي الشهر وترك ملذات الدنيا.

ودعمًا لقرائها، تقدم صحيفة “متابعات الخليج 365” أفضل طرق ختم القرآن الكريم في أقصر وقت خلال الشهر الكريم.

الختم مرة واحدة

يحتاج الختم مرة واحدة، خلال شهر رمضان لقراءة 4 صفحات فقط من المصحف دبر كل صلاة.

ختم المصحف مرتين

أما إذا أردت ختم القرآن مرتين خلال شهر رمضان الكريم فعليك بقراءة 4 صفحات قبل كل صلاة و4 صفحات بعد الصلاة.

ختم القرآن ثلاث مرات

وبالنسبة لختم كتاب الله 3 مرات خلال شهر رمضان الكريم، يحتاج الشخص لقراءة 6 صفحات قبل الصلاة و6 صفحات بعد الصلاة.

الختم كل أسبوع

يمكن ختم المصحف كل أسبوع من أسابيع رمضان بزيادة عدد التلاوة في اليوم الواحد، فمن الممكن أن يكون لديك من الوقت الكثير من أجل الختم في كل أسبوع، فقد كان السلف الصالح يقرأون في كل يوم أكثر من أربعة أجزاء من القرآن ليكون المجموع في أسبوع ختمة كاملة.

ختم خمس مرات

يمكن ختم تلاوة القرآن الكريم خمس مرات، من خلال قراءة الأجزاء اليومية قبل وبعد الصلوات وتخصيص ساعة في الليل وساعة في النهار لقراءة القرآن وستجد نفسك قد ختمت القرآن الكريم في خلال أيام معدودات وتكون قد حققت الهدف بختم القرآن حوالي خمس مرات في الشهر الكريم.

من المعروف أن عدد صفحات المصحف 604 صفحات، وبقسمتها على عدد أيام شهر رمضان وهي 30 يومًا، ثم قسمة الناتج على 5 وهو عدد الصلوات اليومية، يعطي القارئ عدد الصفحات، التي سيقرأها وصولًا إلى ختم القرآن الكريم، مرة أو أكثر حسبما يريد.

وكان العديد من الدول العربية والإسلامية، قد أعلنوا أن اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك، وعلى رأسها المملكة ومصر والإمارات والبحرين والسودان والصومال والعراق والكويت واليمن وتركيا وتونس وجيبوتي وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا، وسلطنة عمان.