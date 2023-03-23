شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بنظيره الإيراني للاتفاق على عقد لقاء ثنائي قريبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.

وفي بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

واتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.