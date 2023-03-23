شكرا لقرائتكم توقعات بالإفطار في رمضان على أصوات الرعد والسيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع الباحث في الطقس والمناخ والناشط البيئي أ. عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار وسيولًا خلال شهر رمضان الكريم.

وقال الحصيني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستوديو SBC: متوقع إن شاء الله عدة حالات جوية ممطرة خلال هذا الشهر المبارك، حيث إن مؤشرات الأرصاد تشير إلى أن فرصة الأمطار تبدأ إن شاء الله تتحسن بدءًا من مساء الجمعة، والسبت والأحد والاثنين المقبلين.

فرصة هطول أمطار

ولفت إلى أنه لا يزال هناك فرصة لهطول أمطار متفرقة على مناطق بالمملكة تبدأ من الشمالية الغربية، ثم الغربية، ثم الوسطى، فـ الشرقية.

وأضاف الباحث في الطقس، أن هناك حالات جوية أخرى، واحتمال كبير أن يفطر الناس على صوت المطر أو صوت الرعد على بعض مدن المملكة، معبرًا عن تفاؤله بهذه السنة وأنها سنة خير.

وأردف: هذا الشهر متوقع أن يكون فيه أمطار واحتمال سقوط سيول أيضًا خلال هذه الحالات الجوية، والله أعلم.