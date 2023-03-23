شكرا لقرائتكم رمضان في جدة: ولائم شهية وكرنفالات عائلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تتميز ليالي رمضان في جدة بطابع خاص، إذ يستعد الأهالي والعائلات للاحتفالات واستقبال شهر رمضان منذ شهر شعبان؛ لما لها من أهمية اجتماعية خاصة.

تتمثل تلك المظاهر في تكدس الأهالي في الأسواق لشراء المواد الغذائية وشراء الأواني المنزلية استعدادًا للولائم التي تحلو مع نفحات شهر الصوم.

وتتجمع العائلات في بيت كبير العائلة، لتناول طعام الإفطار أو السحور جماعة، وهذه السمة سائدة في معظم مناطق ومدن المملكة.

كما يقبل الناس في هذا الشهر على شراء اللحوم بكل أنواعها، إضافة إلى السمبوسة والفول الذي يعد طبقًا رئيسًا في المائدة الرمضانية.

أشهر الأطباق

وتعد الصيادية من أشهر الأكلات الأساسية في وجبة السحور خاصة لأهالي جدة، أما السوبيا فهي أفضل المشروبات في شهر رمضان المبارك والمسيطر على أغلب الموائد الرمضانية في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن أشهر المشروبات التي ترتبط برمضان وتعود عليها أهل جدة منذ القدم.

وفيما يخص الحلوى، تعتبر الدبيازة من الحلوى المعروفة لدى أهل جدة ومكة والمدينة ويبدؤون في تجهيزها أواخر رمضان استعدادًا لتناولها في أيام عيد الفطر السعيد.

من جانب آخر، يعتبر المعمول من الأكلات التي يحرص على تناولها أهل جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة في وجبة الإفطار في أول أيام عيد الفطر المبارك.

منطقة الحجاز

وبشكل عام تعتبر منطقة الحجاز التي تعرف بأنها لا تنام على مدار اليوم، حيث إن الحركة في الشوارع لا تهدأ وإن خفت في بعض الأوقات، فمثلًا تكون الشوارع مزدحمة قبل المغرب فتجد الزحام على الفوالين وبائعي السوبيا والشريك والكعك، بينما تهدأ الحركة عند أذان المغرب، لتعود الحركة إلى الشوارع عند قرب أذان العشاء، للاستعداد لصلاتي العشاء والتراويح.

تبادل الأطباق الشهية

ومن العادات المحببة إلى النفس في هذا الشهر الكريم تبادل العوائل المأكولات فيما بينها والتي يتم طبخها في المنزل، كما تكثر بسطات البليلة في الحارات والأزقة والأسواق، وبسطات الترمس والبطاطا المقلية.

كما تنتشر بسطات تشبه المطعم المصغر على أرصفة الشوارع لتقدم أطباق الكبدة الجملي أو الضأني.

وارتبط شهر رمضان بالكثير من المناسبات والعادات والتقاليد الجديدة التي ظهرت ولم يكن العرب يعرفونها من قبل مثل شخصية المسحراتي.