شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمد أبو جبل يكشف تدخل رونالدو في إنهاء أزمة الحارس مع النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام نواف المهدي وكيل أعمال محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، بالكشف حقيقة تدخل كريستيانو رونالدو في حل أزمة الحارس مع النصر.

وكان محمد أبو جبل تقدم بشكوى ضد النصر، بسبب إنهاء تعاقده من طرف واحد، وتم عقد جلسات مع اللاعب من قبل النصر، وفي النهاية تم الصلح.

وقال نواف المهدي في تصريحات تليفزيونية: بعد إجراء عملية التسوية بطرق ودية، استطعنا أن نوفق بين الطرفين حارس المرمى محمد أبوجبل ونادي النصر السعودي والوصول لحل لهذه القضية.

وأضاف: الكل يعلم ما حدث في بداية الموسم، اللاعب وقع للنصر وكان للنادي وجهة نظر معينة ونحن نفس الأمر ولجأنا للمحكمة الرياضية، ولكن الجلوس على طاولة المفاوضات هي الطريقة التي أدت للحل.

وأشار: نادي النصر كان لديه هدف معين بنهاية الموسم، يريدون أن يكون لديهم صفر قضايا خارجية وداخلية لعدة اعتبارات منها وجود رونالدو والأنظار العالمية تتجه للكرة السعودية.

وواصل: كانت هذه النقطة في الاعتبار ونحن قدرنا ذلك، من جانبنا وأبو جبل اتضح له الأمر بشكل كامل واستطعنا حل الأمر، نحن لناأهداف شخصية حال تواجد أبو جبل في الصيف المقبل بالدوري السعودي أن يتواجد في جو خال من أي مشاكل وقضايا، لا أتحدث عننادي النصر، أتحدث عن أي فريق في الدوري.

وأتم عن قيام النصر بالتفاوض لضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي: لا اعتقد حدوث ذلك، سبق توجهت بسؤال لرئيس النادي، وارد يكون هناك شيء في الكواليس لا أعرف عنه شيء.