السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس



الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس مستقر وسماء صحو الى غائم جزئياً على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية تتحول تدريجيا الى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي. غربية الى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.

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