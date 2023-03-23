السعودية اليوم / سمو الأميرة ريما بنت بندر تقوم بزيارة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في مدينة هيوستن بولاية تكساس



واشنطن 1 رمضان 1444هـ الموافق 23 مارس 2023م واس

قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، بزيارة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في مدينة هيوستن بولاية تكساس.

والتقت سمو السفيرة خلال الزيارة برائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، ووقفت على استعداداتهما للالتحاق ضمن طاقم المهمة الفضائية في محطة الفضاء الدولية (ISS)، في الربع الثاني من العام الحالي 2023م، ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء.

كما تجولت سمو السفيرة في منشآت مبنى الوكالة بهيوستن بما في ذلك مركز التحكم في المهمة.

وفي ختام الزيارة قدمت شركة أكسيوم (axiom) البحثية بوكالة (ناسا) درعاً تقديرياً لسموها بمناسبة هذه الزيارة.

يذكر أن الهيئة

وأعلنت الهيئة أن رائدي الفضاء سيقومان مع طاقم المهمة خلال الرحلة بإجراء 11 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، وهي أبحاث ستعزز نتائجها مكانة المملكة عالمياً في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وتؤكد دور مراكز الأبحاث السعودية في إحداث تأثير علمي في هذا المجال، إضافة إلى إجراء ثلاث تجارب تعليمية توعوية.

وتأتي مساعي الهيئة السعودية للفضاء في إعداد رواد فضاء ومهندسي المستقبل، عبر برامج تعليمية وتدريبية نوعية، والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والإسهام في رفع مكانة المملكة والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.

// انتهى //

04:01ت م

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واشنطن 1 رمضان 1444هـ الموافق 23 مارس 2023م واسقامت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، بزيارة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في مدينة هيوستن بولاية تكساس.والتقت سمو السفيرة خلال الزيارة برائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، ووقفت على استعداداتهما للالتحاق ضمن طاقم المهمة الفضائية في محطة الفضاء الدولية (ISS)، في الربع الثاني من العام الحالي 2023م، ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء.كما تجولت سمو السفيرة في منشآت مبنى الوكالة بهيوستن بما في ذلك مركز التحكم في المهمة.وفي ختام الزيارة قدمت شركة أكسيوم (axiom) البحثية بوكالة (ناسا) درعاً تقديرياً لسموها بمناسبة هذه الزيارة.يذكر أن الهيئة السعودية للفضاء كانت قد كشفت عن المهام والأبحاث العلمية التي سيتم إجراؤها خلال رحلة رائدي الفضاء السعوديين.وأعلنت الهيئة أن رائدي الفضاء سيقومان مع طاقم المهمة خلال الرحلة بإجراء 11 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، وهي أبحاث ستعزز نتائجها مكانة المملكة عالمياً في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وتؤكد دور مراكز الأبحاث السعودية في إحداث تأثير علمي في هذا المجال، إضافة إلى إجراء ثلاث تجارب تعليمية توعوية.وتأتي مساعي الهيئة السعودية للفضاء في إعداد رواد فضاء ومهندسي المستقبل، عبر برامج تعليمية وتدريبية نوعية، والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والإسهام في رفع مكانة المملكة والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.// انتهى //04:01ت م0012

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