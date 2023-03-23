رمضان / الإدارة العامة للمرور تعلن جاهزيتها لموسم العمرة لهذا العام 1444هـ



الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للمرور جاهزيتها لموسم العمرة لهذا العام 1444هـ لتنظيم وتسهيل حركة السير وضمان سلامة المشاة، وإدارة حركة التنقل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال وسائل النقل العام وسيارات الأجرة وحركة التنقل من وإلى المواقف المخصصة للمركبات الخاصة، وحركة المشاة.

وعملت الإدارة العامة للمرور على إدارة ومتابعة الحركة المرورية للمصلين والزوار من وإلى المسجد النبوي الشريف وكذلك حركة المشاة بما يحقق ويعزز أمن وسلامة المصلين في الحرمين الشريفين.

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03:39ت م

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