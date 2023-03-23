شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو: أعمل على تحطيم الأرقام القياسية.. وأنوي على تحقيق هذه البطولة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بالتعليق على أنه كان يفكر في إنهاء مشواره مع منتخب البرتغال عقد مونديال قطر، ولكنه قرر عدم الاستسلام.

وودع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم 2022 بقطر، في دور ربع النهائي، عقب الهزيمة أمام منتخب المغرب.

وتحدث رونالدو خلال المؤتمر الصحفي: بعد كأس العالم، كانت كل الفرص في الميزان، فكرت مع عائلتي ثم توصلنا إلى استنتاج مفاده أنالوقت لم يحن للاستسلام.

وتابع: تعلمت الكثير من ذلك، أنا سعيد جدًا بالعودة، يقول المدرب أنه يمكنه الاعتماد علي، لا يزال لدي الكثير لأقدمه، أشعر بذلك وأريده.

وأضاف: هناك أجواء إيجابية وجيدة للغاية وجيدة في المنتخب الوطني، اللاعبون سعداء، إنه فصل مختلف لكل اللاعبين والجهاز الفنيوالوطن، نشعر بطاقة جيدة وإيجابية، إنها نسمة من الهواء النقي.

وأردف: أنا لا أقول ذلك من قبل كان أفضل أو أسوأ، أقول إنه في الحياة، في كثير من الأحيان، تكون التغييرات إيجابية.

وواصل: تشعر أن هناك هواءً نقيًا، هناك أفكار وعقلية جديدة هذا ملحوظ جدًا، يمكنك أن تشعر بالتغيير وهذا أمر جيد للجميع.

وأكد: أحب اللعب للمنتخب الوطني، أنا هنا منذ 20 عامًا وعلى أعلى مستوى، أشعر بسعادة كبيرة هنا، ما دام أنهم يعتقدون أنني أحدالأصول، سأبذل قصارى جهدي دائمًا، إنه منزلى، أشعر بأنني أكثر استعدادًا كلاعب، ولكن أيضًا كإنسان.

وأتم: الأرقام القياسية دائمًا أشياء إيجابية، هي حافزي، أحب تحطيم الأرقام، سأكون فخورًا حقًا بتحطيمها، أريد الاستمرار في المزيد من المباريات، لا أريد البقاء عند هذا الحد.