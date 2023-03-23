شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يكشف سبب ناري وراء رحيله من مانشستر يونايتد.. وكواليس انضمامه للنصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سبب رحيله من مانشستر يونايتد في الشتاء، وانتقاله لصفوف النصر السعودي.

ورحل رونالدو عن صفوف مانشستر يونايتد، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وانضم لصفوف النصر.

وتحدث رونالدو: في بعض الأحيان، عليك أن تمر ببعض الأشياء لترى من يقف بجانبك.

وأشار: ليس لدي مشكلة في القول، لقد مررت بفترة سيئة في مسيرتي المهنية، لكن ليس هناك وقت للندم، تستمر الحياة، وسواء كنت تعمل بشكل جيد أم لا، فقد كان ذلك جزءًا من تطوري.

وواصل: عندما نكون على قمة الجبل، لا يمكننا غالبًا رؤية ما هو أسفل، الآن، أنا أكثر استعدادًا وأتعلم أن هذا كان مهمًا، لأنني لم أكن قد مررت بهذا الأمر من قبل، كما حدث في الأشهر القليلة الماضية، الآن أنا رجل أفضل.