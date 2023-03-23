شكرا لقرائتكم خبر مبادرات خيرية مدعومة للترميم والإصلاح والصيانة للفئات المجتمعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مجموعة «روشن» العقارية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ومنصة «إحسان» الوطنية للعمل الخيري، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم ورعاية مشاريع ومبادرات خيرية في مجالات مختلفة، منها الترميم والإصلاح والصيانة للفئات المجتمعية المعتمدة، إضافة إلى مبادرات القطاع الخيري في مجالات متنوعة.

وقالت الرئيسة التنفيذية للتسويق والتواصل بمجموعة «روشن» غادة الرميان «فخورون بتوقيع مذكرة تفاهم مع منصة «إحسان»؛ لأننا نحرص من خلال شراكاتنا المجتمعية على تعزيز الحس والانتماء المجتمعي الذي ينمي روح التعاون بين أفراد المجتمع والذي يعد أحد أهدافنا الرئيسة في المسؤولية الاجتماعية، وتأتي هذه الشراكة المجتمعية ضمن برنامج (يحييك) للمسؤولية الاجتماعية والذي نعتزم من خلاله على تنفيذ حزم من مبادرات ومشاركات نوعية تخدم المجتمع في مختلف مدن المملكة»

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لمنصة «إحسان» إبراهيم الحسيني، بأن مذكرة التفاهم تأتي امتدادا لإسهامات المنصة في تطوير الخدمات الرقمية التي تصب في مصلحة مختلف المجالات الخيرية؛ سعيا منها إلى ضمان وصول التبرعات إلى الفئات المستحقة بكل يسر وسهولة، وذلك وفق مبادرات المنصة التي تعزز التكافل بين أفراد المجتمع وتحقق أعلى مؤشرات التنمية المستدامة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونطمح من خلال التعاون مع شركائنا إلى تحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل لخدمة بلادنا ومجتمعنا.

وتأتي مذكرة التفاهم كجزء من مساعي الجهتين إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، حيث تحرص المجموعة على إطلاق مجموعة متنوعة من المبادرات والمشاريع المجتمعية الفاعلة في مختلف مناطق المملكة.