جامعة نايف توقع عقد الاعتماد المؤسسي لبرامجها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الخميس - 23 مارس 2023 Thu - 23 Mar 2023 مكة - الرياض جانب من توقيع الاتفاقية (مكة)

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