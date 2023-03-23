لائحة تنفيذية
وبدأت المسالخ برفض ذبح الإناث وعدم إدخالها للمسالخ بعد قرار الوزارة، والذي استثنى عددًا من الحالات أبرزها الإناث المصابة بعقم أو غير صالحة للتربية أو غير المنتجة أو المصابة بكسور أو أورام، وكذلك الإناث المسنة التي يبلغ عمرها 5 سنوات في الضأن والماعز و8 سنوات في الأبقار و15 سنة في الإبل، وكذلك الإناث والقطعان التي تقرر التخلص منها من قبل الوزارة.
ولوحت الوزارة بإيقاع العقوبات على المسالخ والملاحم المخالفة للنظام، ووفقًا للائحة التنفيذية لنظام الزراعة والمحافظة على الثروة الحيوانية باعتبارها مصدرًا لإنتاج اللحوم والتكاثر ومصدرًا للألبان.
وفرة المنتجات
وأقرت فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمناطق، خطتها الرقابية الموسمية لشهر رمضان المبارك، واكتملت الاستعدادات للرقابة والجولات الميدانية التفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ، للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها، وكذلك ضمان جودة الخدمة المقدمة ومأمونية المصدر ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق خلال الشهر الكريم.
وتواصل معظم المسالخ حاليًا أعمال الرقابة الصحية والبيطرية المكثفة طيلة الشهر لضمان السلامة الغذائية ومراقبة الذبح وصحة اللحوم والمتعاملين معها.
كانت هذه تفاصيل خبر ذبح إناث المواشي في المسالخ بموافقة البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.