ذبح إناث المواشي في المسالخ بموافقة البيئة

أبلغت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إدارات المسالخ بعدم ذبح إناث المواشي إلا بموافقة ذبح صادرة ومعتمدة من الوزارة، وشددت البيئة على الفروع بمنع تصدير إناث الماشية إلا بموافقة الوزارة، ويجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية عدم ذبح إناث المواشي إلا بموافقة صادرة ومعتمدة من الوزارة أو من تفوضه.

لائحة تنفيذية

وبدأت المسالخ برفض ذبح الإناث وعدم إدخالها للمسالخ بعد قرار الوزارة، والذي استثنى عددًا من الحالات أبرزها الإناث المصابة بعقم أو غير صالحة للتربية أو غير المنتجة أو المصابة بكسور أو أورام، وكذلك الإناث المسنة التي يبلغ عمرها 5 سنوات في الضأن والماعز و8 سنوات في الأبقار و15 سنة في الإبل، وكذلك الإناث والقطعان التي تقرر التخلص منها من قبل الوزارة.

ولوحت الوزارة بإيقاع العقوبات على المسالخ والملاحم المخالفة للنظام، ووفقًا للائحة التنفيذية لنظام الزراعة والمحافظة على الثروة الحيوانية باعتبارها مصدرًا لإنتاج اللحوم والتكاثر ومصدرًا للألبان.

وفرة المنتجات

وأقرت فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمناطق، خطتها الرقابية الموسمية لشهر رمضان المبارك، واكتملت الاستعدادات للرقابة والجولات الميدانية التفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ، للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها، وكذلك ضمان جودة الخدمة المقدمة ومأمونية المصدر ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق خلال الشهر الكريم.

وتواصل معظم المسالخ حاليًا أعمال الرقابة الصحية والبيطرية المكثفة طيلة الشهر لضمان السلامة الغذائية ومراقبة الذبح وصحة اللحوم والمتعاملين معها.