98 محطة للنقل العام بالمدينة في رمضان

حددت هيئة تطوير المدينة المنورة 98 محطة لتقديم خدمة النقل العام ضمن مشروع «حافلات المدينة» خلال شهر رمضان، عبر 5 مسارات تغطي المدينة المنورة، تتضمن مسار قطار الحرمين – المسجد النبوي، وتشمل 3 محطات تعمل على مدار اليوم لتقديم الخدمة على امتداد المسار، ومسار مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، المسجد النبوي وتشمل محطتين تقدم الخدمة على مدار اليوم، ومسار جامعة طيبة، العالية ويشمل 34 محطة، وتعمل بدءًا من الساعة الـ3 صباحًا وحتى الـ3 مساءً، ومسار الميقات، الخالدية ويتضمن 38 محطة تعمل لمدة 12 ساعة بين الـ3 صباحًا وحتى الـ3 مساءً، ومسار القصواء – سيد الشهداء ويتضمن 21 محطة لمدة 12 ساعة بين الـ3 صباحًا وحتى الـ3 مساءً.

200 حافلة

بدأت الجهات الأمنية ممثلة في شرطة ومرور المدينة المنورة اعتبارًا من أمس في تكثيف تواجدها الأمني في مواقع المحطات، لتنظيم الحركة المرورية وتوفير الوقاية الأمنية للمحطات، لما سوف تشهده المحطات من توافد للمستفيدين الراغبين في تأدية الصلاة بالمسجد النبوي الشريف.

وتأتي خدمة النقل الترددي لهذا الموسم عبر 200 حافلة حديثة، تقدم خدمة نقل الأفراد إلى المسجد النبوي، ومسجد قباء، وإلى محطات متعددة في المدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، فيما حددت الهيئة 7 مسارات لتقديم خدمة «النقل الترددي» لنقل المستفيدين من وإلى المسجد النبوي ومسجد قباء، بدءًا من الساعة الثالثة مساء وتنتهي بعد صلاة التراويح بساعة، ويستمر تقديم الخدمة في العشر الأواخر من رمضان إلى ما بعد صلاة القيام بنصف ساعة، وحددت الخدمة 6 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي «ذهاباً وعودة» انطلاقًا من الإستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شطيه، فيما خصصت موقع الانطلاق السابع في مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهابًا وعودة.

جودة الحياة

ويهدف مشروع «حافلات المدينة» الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة إلى تقديم خدمات نقل الزائرين والأهالي إلى المسجد النبوي، ومواقع عديدة في المدينة المنورة خلال دقائق معدودة انطلاقًا من النقاط المحددة وتقليص الازدحام المروري في الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي ومسجد قباء، والمنطقة المركزية، والإسهام في رفع مستوى جودة الحياة والإصحاح البيئي، من خلال تقليص انبعاثات عوادم المركبات، وزيادة المساحات المخصصة للمشي في محيط المسجد النبوي لخدمة المصلين.

وأعلن عن «حافلات المدينة» في الـ26 من يناير المنصرم عن إغلاق عدد من المسارات بصفته دائمة نظرًا لأعمال صيانة الطرق، ومنها مسار مستشفى الملك فهد وبستان الضيافة والخالدية، إضافة إلى إغلاق عدد من المسارات بصفة مؤقتة، وهي الدعيثة والسيح والحرة الغربية والعريض وطريق الأمير مقرن.