رمضان / الدكتور الفياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

رفع معالي الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، باسمه ونيابة عن منسوبي المستشفى، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور الفياض "إننا إذ نستقبل هذا الشهر الكريم، لنحمد الله أن بلغنا إياه ونحن في خير وأمن وأمان واستقرار، في ظل قيادة حكيمة، ونهضة كبيرة، يعيشها الوطن على كل المستويات والأصعدة"، داعياً اللهَ -عز وجل- أن يتقبّل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يحفظ المملكة من كل بلاء ووباء، وأن يديم على الوطن أمنه وأمانه ورخاءه.

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01:13ت م

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