السعودية اليوم / "البلدية والإسكان" تختتمُ ورشةَ عمل "مشروع بهجة"



الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

اختتمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان - أمس - فعاليات ورشة العمل التي نظَّمتها بعنوان "مشروع بهجة: التدخلات الحضرية والحدائق"، وذلك في إطار مواصلة جهود تحقيق المستهدفات ذات الصلة بالقطاع البلدي ضمن رؤية المملكة 2030.

واستهدفت الورشة التى عقدت على مدي يومين، مشاركة الخطوات الرئيسية لتفعيل برنامج الحدائق والتدخلات الحضرية، وتوضيح المبادئ التوجيهية الوطنية الرئيسية لتمكين نجاح البرنامج، إضافة إلى تعزيز الالتزام المشترك بتحقيق جزء من مستهدفات هذا العام بتفعيل ما لا يقل عن 500 حديقة للإسهام في تحقيق أهداف المملكة لعام 2030، وتحويل ما لا يقل عن 200 موقع إلى مساحات يمكن التنزه فيها.

واستهلت أعمال اليوم الثاني للورشة بمناقشات شاملة مع الأمانات حول تطوير العمليات والإجراءات من أجل مشاركة أفضل الممارسات المتعلقة بتفعيل برنامج الحدائق والتدخلات الحضرية.

وأعرب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل - في كلمة أمام الورشة- عن سعادته بالأفكار المطروحة، والقدرة على تنفيذها في ظل الكفاءات الموجودة بالأمانات، مشيرًا إلى أن ورشة العمل ركَّزت على الجاذبية البصرية، وهو جزء أصيل من عملنا لإسعاد السكان من خلال إعادة أنسنة المدن، موضحًا أن الورشة تتناول الفرص في الجاذبية البصرية، حيث ركَّزنا على تحديد المواقع التي تحتاج لتعزيز جاذبيتها البصرية.

وبيَّن الحقيل، أن المستهدف من الورشة إحداث فارق في عملية تخطيط المدن، مؤكدًا أن التحدي حاليًّا هو كيفية معالجة الأحياء القائمة وإيجاد فرص تطويرية فيها.

واُختتمت الفعاليات بكلمة لمعالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ إيهاب الحشاني، استعرضَ خلالها نتائجَ ورشة العمل.

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