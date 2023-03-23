رمضان / الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

رفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد معاليه، أن شهر رمضان المبارك فرصة للمسلمين للتزود بالطاعات وتهذيب النفوس بالعبادات، داعيًا الجميع إلى استثمار أيامه ولياليه بصالح الأعمال.

// انتهى //

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الرياض 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واسرفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى -جلَّ وعلا- أن يعيد هذا الشهر المبارك على القيادة الحكيمة، والمسلمين جميعًا أعواماً عديدة في خير.وأكد معاليه، أن شهر رمضان المبارك فرصة للمسلمين للتزود بالطاعات وتهذيب النفوس بالعبادات، داعيًا الجميع إلى استثمار أيامه ولياليه بصالح الأعمال.// انتهى //00:56ت م0002

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