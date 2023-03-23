رمضان / سموُّ نائبِ أمير المدينة المنورة يرفعُ التهنئةَ للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



المدينة المنورة 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

رفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، التهنئةَ لخادمُ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المُبارك .

وقال سموه " أتشرَّف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا المولى - عزَّ وجلَّ- أن يتقبلَ من مقامكم الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذا الشهر الكريم عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية؛ لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي" .

كما رفعَ سموُّ الأميرِ سعود بن خالد الفيصل، التهنئةَ لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير

وقال سموُّه:" يطيب لي أن أتقدم لسموِّكم الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا المولى - عزَّ وجلَّ- أن يتقبلَ من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموِّكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية".

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المدينة المنورة 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، التهنئةَ لخادمُ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المُبارك .وقال سموه " أتشرَّف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا المولى - عزَّ وجلَّ- أن يتقبلَ من مقامكم الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذا الشهر الكريم عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية؛ لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي" .كما رفعَ سموُّ الأميرِ سعود بن خالد الفيصل، التهنئةَ لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .وقال سموُّه:" يطيب لي أن أتقدم لسموِّكم الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا المولى - عزَّ وجلَّ- أن يتقبلَ من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموِّكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية".// انتهى //00:09ت م0001

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