

المدينة المنورة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى - عز وجل- أن يتقبل من مقامه الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يُعيد هذا الشهر الكريم وهو ينعم - أيده الله - بموفور الصحة والعافية، ليواصل مسيرة البناء والنماء في وطننا الغالي.

كما قدم سموه التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

23:53ت م

0275



المدينة المنورة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى - عز وجل- أن يتقبل من مقامه الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يُعيد هذا الشهر الكريم وهو ينعم - أيده الله - بموفور الصحة والعافية، ليواصل مسيرة البناء والنماء في وطننا الغالي.كما قدم سموه التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، بمناسبة حلول الشهر الكريم، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه الكريم وهو ينعم بموفور الصحة والعافية.// انتهى //23:53ت م0275

كانت هذه تفاصيل خبر رمضان / سمو أمير المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.