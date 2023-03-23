السعودية اليوم / سفير المملكة لدى المغرب يلتقي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية والصناعة والتقييس والتعدين



الرباط 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

التقى معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، بالسفارة اليوم، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية والصناعة والتقييس والتعدين عادل صقر الصقر.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

23:32ت م

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