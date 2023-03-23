رمضان / برنامج عطر الكلام في نسخته الثانية ينطلق غداً



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

تنطلق غدا أولى حلقات برنامج "عطر الكلام" في نسخته الثانية، الذي يُبث على شاشة mbc1، يوميا عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الرياض، كما يبث على منصة "شاهد" الرقمية ، حيث يعرض البرنامج خلال الشهر الكريم منافسات مسابقة القرآن والأذان العالمية في مساري التلاوة ورفع الأذان.

ويتنافس في "عطر الكلام" غداً خمسون متسابقا تجاوزوا المراحل الإلكترونية التي انطلقت في مطلع يناير الماضي، وتتم تصفيتهم في الحلقة الأولى إلى 32 متسابقا يبدأ التنافس بينهم في الحلقة الثانية من البرنامج بعد غد الجمعة.

وكان المتسابقون في "عطر الكلام" قد خاضوا منافسات شملت أكثر من 50 ألف متسابق من 165 دولة، وتم اختيار أكثرهم إتقانا وأفضلهم أداء في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان من قبل لجنة تحكيم مكونة من علماء وخبراء في التجويد والمقامات والقراءات.

ويسلط برنامج "عطر الكلام" الضوء على الأصوات المتميزة في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، كما يسهم في تبصير المشاركين والمشاهدين بملاحظات المحكّمين في الأحكام التجويدية والقراءات والمقامات الصوتية الأساسية والفرعية.

وتهدف المسابقة لإظهار ثقافات العالم الإسلامي وتنوعها في تلاوة القرآن ورفع الأذان، والتعريف بسماحة الإسلام ووسطيته، إضافة إلى تكريم المواهب الإبداعية في التلاوة والأذان، واستحداث برنامج يبرز جماليات القرآن وتلاواته المتنوعة.

// انتهى //

23:32ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.