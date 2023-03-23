السعودية اليوم / غداً غرة شهر رمضان في عُمان



مسقط 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

أعلنت اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك في سلطنة عُمان لهذا العام ١٤٤٤هـ أنّ يوم غدٍ الخميس هو غرة شهر رمضان المبارك بعد ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة في اجتماعها الذي عُقِد اليوم بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العُمانية.

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23:19ت م

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