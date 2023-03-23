رمضان / سمو وزير الدفاع يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الدفاع، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية - أيده الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل سموه المولى عز وجل أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن ينصر أبطالنا البواسل، والمرابطين على الحدود والثغور في ميادين العز والشرف، المدافعين بأمانة وإخلاص عن الوطن ومقدساته، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، ويديم على بلادنا نعمة الاستقرار والرخاء والازدهار، في ظل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- ، وأن يديم على العالم أجمع الأمن والسلام.

// انتهى //

23:18ت م

0270



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الدفاع، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية - أيده الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل سموه المولى عز وجل أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن ينصر أبطالنا البواسل، والمرابطين على الحدود والثغور في ميادين العز والشرف، المدافعين بأمانة وإخلاص عن الوطن ومقدساته، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، ويديم على بلادنا نعمة الاستقرار والرخاء والازدهار، في ظل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- ، وأن يديم على العالم أجمع الأمن والسلام.// انتهى //23:18ت م0270

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