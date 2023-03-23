رمضان / سمو محافظ الأحساء يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



الأحساء 30 شعبان 1444هـ الموافق 22 مارس 2023م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء باسمه وباسم أهالي المحافظة التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموّه بهذه المناسبة :"يشرفني باسمي ونيابةً عن أهالي الأحساء، أن أرفع لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ ولجميع قيادات الدولة ومواطنيها والمقيمين فيها، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير والبركة وأن ينعم على بلادنا بالأمن والأمان".

كما رفع سموّه التهنئة لسمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ولسمو نائبه.

وسأل سموّه الله أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وشعبها ويديم الخيرات والمسرات ويتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال.

// انتهى //

23:13ت م

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