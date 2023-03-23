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كريستيانو رونالدو يُشيد بالدوري السعودي.. تفاصيل نارية

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محمد الفلاح - قام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بالإشادة بالدوري السعودي، وتأكيده أنه سيكون من أقوى دوريات العالم.

وانضم رونالدو لصفوف النصر السعودي، في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك عقب رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد.

وتحدث رونالدو: لقد أصبح الدوري السعودي مسابقة تنافسية للغاية، يجب النظر له بشكل مختلف في الوقت الحالي، شعر بالدهشة كثيرًامن مستوى الفرق في .

وأشار: لا يمكنني القول أن الدوري السعودي مثل لكن تذكروا ربما في غضون 6 أو 7 سنوات سيكون رابع أو خامس أقوى دوري في العالم.

ويتواجد النصر في المركد الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن اتحاد جدة متصدر الدوري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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