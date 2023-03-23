شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يُشيد بالدوري السعودي.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بالإشادة بالدوري السعودي، وتأكيده أنه سيكون من أقوى دوريات العالم.

وانضم رونالدو لصفوف النصر السعودي، في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك عقب رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد.

وتحدث رونالدو: لقد أصبح الدوري السعودي مسابقة تنافسية للغاية، يجب النظر له بشكل مختلف في الوقت الحالي، شعر بالدهشة كثيرًامن مستوى الفرق في السعودية.

وأشار: لا يمكنني القول أن الدوري السعودي مثل الدوري الإنجليزي لكن تذكروا ربما في غضون 6 أو 7 سنوات سيكون رابع أو خامس أقوى دوري في العالم.

ويتواجد النصر في المركد الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن اتحاد جدة متصدر الدوري.