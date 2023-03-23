شكرا لقرائتكم خبر دبلومات سياحية جديدة في الجامعات لمواكبة سوق العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأطلقت نائب وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد هذه المبادرة خلال فعالية خاصة أقيمت في الرياض، فيما تم خلال المناسبة التوقيع على 4 مذكرات تعاون مع وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وقالت «يسعدنا أن نتشارك مع المؤسسات التعليمية الرائدة في المملكة لإطلاق مبادرة التعليم السياحي، التي ترمي لزيادة الوعي وتعظيم جاذبية الفرص في قطاع السياحة بين المواطنين السعوديين وقادة قطاع التعليم، حيث تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية الوزارة للاستعداد لتوفير الاحتياجات الناشئة عن النمو المتسارع في قطاع السياحة.
وسيتيح البرنامج التعليمي للجامعات للطلاب الالتحاق بعدد من البرامج المتخصصة، مثل «دبلوم السياحة والسفر» بجامعة تبوك بالتشارك مع جامعة هونج كونج بوليتكنك، و»دبلوم الضيافة في المنتجعات الجبلية» بجامعة الملك خالد بالشراكة مع مدرسة لاروش السويسرية، ودبلوم الضيافة وإدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودبلوم السياحة الاستشفائية في كلية البترجي الطبية مع جامعة باليريمو الإيطالية، وماجستير الإدارة- مسار سياحة في كلية الأمير محمد بن سلمان.
تطوير 4 برامج إثرائية تعليمية:
- »مهنة في مجال السياحة« في مدارس كاوست.
- »مهارات السياحة والضيافة« في مدارس الملك عبد العزيز النموذجية.
- »الإرشاد السياحي« في أكاديمية الكفاح.
- »الوجهات السياحية« بالتعاون مع كامب للترفيه والمزمع إقامته في عدة مناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر دبلومات سياحية جديدة في الجامعات لمواكبة سوق العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.