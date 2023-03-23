دبلومات سياحية جديدة في الجامعات لمواكبة سوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لإضافة مليون وظيفة جديدة بنهاية 2030، عبر زيادة عدد البرامج والدبلومات المخصصة التي تقدمها الجامعات، أعلنت وزارة السياحة مبادرتها الجديدة للتعليم السياحي، التي تهدف إلى الشراكة مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء المملكة لتقديم وتفعيل برامج تعليمية وإثرائية فريدة. وتم تصميم البرامج الجديدة لمواءمة مستوى التعليم المرتبط بمجال السياحة والضيافة مع احتياجات السوق وتزويد الذين سينضمون مستقبلا للعمل في هذا القطاع بالمعرفة والمهارات اللازمة للحصول على وظائف مجزية.

وأطلقت نائب وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد هذه المبادرة خلال فعالية خاصة أقيمت في الرياض، فيما تم خلال المناسبة التوقيع على 4 مذكرات تعاون مع وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وقالت «يسعدنا أن نتشارك مع المؤسسات التعليمية الرائدة في المملكة لإطلاق مبادرة التعليم السياحي، التي ترمي لزيادة الوعي وتعظيم جاذبية الفرص في قطاع السياحة بين المواطنين السعوديين وقادة قطاع التعليم، حيث تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية الوزارة للاستعداد لتوفير الاحتياجات الناشئة عن النمو المتسارع في قطاع السياحة.

وسيتيح البرنامج التعليمي للجامعات للطلاب الالتحاق بعدد من البرامج المتخصصة، مثل «دبلوم السياحة والسفر» بجامعة تبوك بالتشارك مع جامعة هونج كونج بوليتكنك، و»دبلوم الضيافة في المنتجعات الجبلية» بجامعة الملك خالد بالشراكة مع مدرسة لاروش السويسرية، ودبلوم الضيافة وإدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودبلوم السياحة الاستشفائية في كلية البترجي الطبية مع جامعة باليريمو الإيطالية، وماجستير الإدارة- مسار سياحة في كلية الأمير محمد بن سلمان.

تطوير 4 برامج إثرائية تعليمية:

