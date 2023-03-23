تطوير استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي

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وهدفت الورشة إلى تطوير وبناء استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي، وإشراك أصحاب المصلحة للتعرف على مرئياتهم وفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتصميم استطلاعات الرأي بما يضمن رفع مستوى الجودة.
وتأتي أهمية الورشة إلى التشاركية والاستفادة من الخبرات والمعارف بهدف التطوير والتحسين المستمر، كما شملت التعريف بمشروع استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي، وعرض ومناقشة المنهجية ومقترحات تجويد نتائج الاستطلاعات، وكذلك عرض الاستبانات بهدف أخذ مرئيات الجامعات والجهات ذات العلاقة.
شارك في الورشة عدد من ممثلي وزارة التعليم وهيئة حقوق الإنسان والجامعات الحكومية والأهلية والخبراء المختصين، إضافة إلى عدد من منسوبي الهيئة والمراكز التابعة لها.
أهداف الورشة
- تطوير وبناء استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي
- إشراك أصحاب المصلحة للتعرف على مرئياتهم
- تصميم استطلاعات الرأي بما يضمن رفع مستوى الجودة
- الاستفادة من الخبرات والمعارف بهدف التطوير والتحسين
- التعريف بمشروع استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي
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