تطوير استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز المواءمة مع سوق العمل وتحسين مخرجات التعليم العالي، أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد» أمس، ورشة العمل الثانية لمشروع استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي مع الجامعات والخبراء المختصين، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وهدفت الورشة إلى تطوير وبناء استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي، وإشراك أصحاب المصلحة للتعرف على مرئياتهم وفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتصميم استطلاعات الرأي بما يضمن رفع مستوى الجودة.

وتأتي أهمية الورشة إلى التشاركية والاستفادة من الخبرات والمعارف بهدف التطوير والتحسين المستمر، كما شملت التعريف بمشروع استطلاعات الرأي الوطنية للتعليم الجامعي، وعرض ومناقشة المنهجية ومقترحات تجويد نتائج الاستطلاعات، وكذلك عرض الاستبانات بهدف أخذ مرئيات الجامعات والجهات ذات العلاقة.

شارك في الورشة عدد من ممثلي وزارة التعليم وهيئة حقوق الإنسان والجامعات الحكومية والأهلية والخبراء المختصين، إضافة إلى عدد من منسوبي الهيئة والمراكز التابعة لها.

أهداف الورشة

