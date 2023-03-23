استراتيجية للارتقاء بأوقاف جامعة أم القرى

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واستعرض المجلس الدور المنوط بالوقف في دعم ومساندة خطط الجامعة ومشاريعها في المجالات التعليمية والبحثية والمجتمعية، وما يترتب على ذلك من دور مأمول في المساهمة في تطوير وتجويد الخدمات الجامعية، وجرى تكليف عضو المجلس التأسيسي لأوقاف الجامعة الدكتور وهيب الحربي أمينا عاما لأوقاف الجامعة.
ووافق المجلس على تدشين برامج ومشاريع الجامعة الوقفية؛ وذلك بمشروع «إسكان طلاب جامعة أم القرى» لتستمر بعدها المشروعات الوقفية للجامعة وفق الاستراتيجية الجديدة.
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