استراتيجية للارتقاء بأوقاف جامعة أم القرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي آل مذهب الاجتماع الأول للمجلس التأسيسي للنظارة على أوقاف الجامعة وكيفية تطوير آليتها من خلال إعداد استراتيجية مقترحة لها وفقا لأفضل الممارسات الوقفية المحلية والدولية.

واستعرض المجلس الدور المنوط بالوقف في دعم ومساندة خطط الجامعة ومشاريعها في المجالات التعليمية والبحثية والمجتمعية، وما يترتب على ذلك من دور مأمول في المساهمة في تطوير وتجويد الخدمات الجامعية، وجرى تكليف عضو المجلس التأسيسي لأوقاف الجامعة الدكتور وهيب الحربي أمينا عاما لأوقاف الجامعة.

ووافق المجلس على تدشين برامج ومشاريع الجامعة الوقفية؛ وذلك بمشروع «إسكان طلاب جامعة أم القرى» لتستمر بعدها المشروعات الوقفية للجامعة وفق الاستراتيجية الجديدة.