شكرا لقرائتكم خبر برنامج رمضاني عن المرحلة الثانية لتطوير المساجد التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبث القناة السعودية خلال رمضان برنامجا وثائقيا خاصا بالمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بواقع 30 حلقة، تسلط الضوء على 30 مسجدا في جميع مناطق المملكة الـ13، وتستعرض الهوية العمرانية للمساجد وآلية إعادة إحياء جميع عناصرها وفق هوية كل مسجد، وتقنيات البناء وإعادة التأهيل والتطوير، فيما سيتناول البرنامج التلفزيوني منهجية مشروع التطوير في جعل التراث العمراني منطلقا للارتقاء بالتصاميم الحديثة ومرجعا معماريا لعمارة المساجد. وسيبرز البرنامج الوثائقي للمرحلة الثانية للمساجد التاريخية جهود المشروع من خلال التوثيق المعماري وأعمال الدراسات والتصاميم لكل مسجد والعناية بتفاصيل وملامح الطرز المعمارية فضلا عن استعادة الزخارف والنقوش التي تتميز بها التفاصيل والمفردات المعمارية التقليدية للمساجد التاريخية والتي تعكس أنماطا مختلفة من فنون العمارة. ومن المزمع أن تبث حلقات البرنامج في نسخته الثانية، يوميا طيلة رمضان قبل صلاة المغرب بخمس دقائق، حيث يرصد البرنامج الجهود المبذولة في تطوير المساجد التاريخية وأهميتها في تعزيز المحافظة على الطراز المعماري الذي يميز كل منطقة من مناطق المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج رمضاني عن المرحلة الثانية لتطوير المساجد التاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.