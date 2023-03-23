تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن اليوم

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وسيقام الحفل في تمام العاشرة مساء في العاصمة الرياض بفندق الريتز كارلتون، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وعدد من الأمراء والوزراء والعلماء وكبار المسؤولين في مختلف قطاعات الدولة، وعدد من السفراء ومديري الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمختلف مناطق المملكة.
وشارك في التصفيات النهائية 105 متسابقين ومتسابقات تأهلوا إلى هذه المرحلة من أصل أكثر من 3000 ممن شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة الستة.
فيما يقام حفل تكريم الفائزات بالجائزة على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة آل حثلين، وذلك مساء غد بمدينة الرياض بفندق الريتز كارلتون في التوقيت نفسه، وتتجاوز قيمة الجوائز للمسابقة في دورتها الحالية 3 ملايين ريال توزع على الفائزين والفائزات في فروع المسابقة الستة.
فروع المسابقة
- القراءات بحفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع
- حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم
- حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد
- حفظ 20 جزءا متتالية مع حسن الأداء والتجويد
- حفظ 10 أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد
- حفظ 5 أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد
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