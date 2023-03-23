تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحضر أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر اليوم حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الـ24، التي نظمتها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية.

وسيقام الحفل في تمام العاشرة مساء في العاصمة الرياض بفندق الريتز كارلتون، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وعدد من الأمراء والوزراء والعلماء وكبار المسؤولين في مختلف قطاعات الدولة، وعدد من السفراء ومديري الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمختلف مناطق المملكة.

وشارك في التصفيات النهائية 105 متسابقين ومتسابقات تأهلوا إلى هذه المرحلة من أصل أكثر من 3000 ممن شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة الستة.

فيما يقام حفل تكريم الفائزات بالجائزة على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة آل حثلين، وذلك مساء غد بمدينة الرياض بفندق الريتز كارلتون في التوقيت نفسه، وتتجاوز قيمة الجوائز للمسابقة في دورتها الحالية 3 ملايين ريال توزع على الفائزين والفائزات في فروع المسابقة الستة.

فروع المسابقة

