خادم الحرمين: رمضان موسم تضاعف فيه الحسنات وفرصة لاغتنام الخيرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة لا تألو جهدا في تأمين سبل الراحة والسلامة لضيوف الرحمن، والعناية بتوفير الخدمات كافة، منذ وصولهم إلى هذه البلاد المباركة لأداء نسكهم، وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين غانمين.

وقال في كلمة وجهها إلى المواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين والمسلمات، بمناسبة حلول رمضان لعام 1444هـ، تشرف بإلقائها وزير الإعلام سلمان الدوسري، إن شهر رمضان موسم مبارك تضاعف فيه الحسنات، وفرصة سانحة لاغتنام الخيرات، وصلة الأرحام، وتهذيب النفوس، فأسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة أن يوفقنا لاغتنام أيامه ولياليه بحسن طاعته، وأن يديم علينا التوفيق والسداد، وأن يحفظ بلادنا، والعالم أجمع من كل شر، إنه سميع مجيب.

إلى ذلك، تلقى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقد وجها لهم برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

وكان خادم الحرمين الشريفين، وصل أمس، إلى جدة قادما من الرياض.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان.

ووصل في معية خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام.

كما وصل في معيته، رئيس الديوان الملكي فهد العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز الفيصل، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للعيادات الملكية الدكتور صالح القحطاني، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري. وقد غادر خادم الحرمين الشريفين الرياض في وقت سابق أمس.

نص كلمة خادم الحرمين

« الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: «يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون».

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الكرام الطاهرين.

أبنائي وبناتي..

إخواني وأخواتي المواطنين والمقيمين في بلادنا الغالية، أيها المسلمون والمسلمات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أهنئكم بشهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بخير...

ونحمد الله تعالى أن بلغنا هذا الشهر الكريم، شهر القرآن والرحمة والمغفرة والعتق من النيران. ونسأله بفضله وكرمه أن يُعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا للخيرات فيه.

إخواني وأخواتي..

نشكر المولى جل جلاله على ما أنعم علينا من نعمه الوافرة، ظاهرة وباطنة، ومن أسمى تلك النعم أن خصنا بهذه البلاد المباركة مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، وشرفنا بخدمة الحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن، من حجاج وزوار ومعتمرين.

إن المملكة العربية السعودية لا تألو جهدا في تأمين سبل الراحة والسلامة لهم، والعناية بتوفير الخدمات كافة منذ وصولهم لهذه البلاد المباركة لأداء نسكهم حتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين غانمين.

أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها...

شهر رمضان موسم مبارك تضاعف فيه الحسنات، وفرصة سانحة لاغتنام الخيرات، وصلة الأرحام، وتهذيب النفوس، فأسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة، أن يوفقنا لاغتنام أيامه ولياليه بحسن طاعته، وأن يديم علينا التوفيق والسداد، وأن يحفظ بلادنا، والعالم أجمع من كل شر، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».