شكرا لقرائتكم خبر اكتمال جاهزية المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن خلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزية المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم رمضان المبارك، بكامل الطاقة الاستيعابية، وفق منظومة تشغيلية متكاملة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة هاني حيدر، أن الرئاسة حرصت على تهيئة المداخل والممرات في المسجد الحرام، وفتح الطاقة الاستيعابية في التوسعات وأدوار الطواف، وتنفيذ مبادرة معايير الوصول الشامل لتسهيل أداء العبادات لجميع القاصدين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن المصليات جاهزة بكل ما تحتاجه من طبعات جديدة من المصاحف الشريف مختلفة الأحجام، تشمل المصاحف العادية، والمصحف الجوامعي، والمصحف ذي الحجم الكبير، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم، ومصاحف «برايل» للمكفوفين، إضافة إلى التفاسير الميسرة، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وبين أن حلقات برنامج تصحيح التلاوة وحفظ ومراجعة القرآن الكريم زيدت لتصل إلى 127 حلقة خلال الموسم، وسيشارك مجموعة من علماء هيئة كبار العلماء، و20 من علماء ومدرسي المسجد الحرام، في كثير من الدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية.

وأفاد، أن الرئاسة خصصت نقاطا لتوزيع ماء زمزم المبارك خلال رمضان، مع مراعاة تقديمها بطرق سهلة ومريحة، باستخدام أحدث الآليات والتقنيات المتوافرة، لضمان نقاوتها وفق معايير عالمية.

وأضاف، بأن حافظات ماء زمزم جهزت ووزعت في جميع أنحاء المسجد الحرام، إضافة إلى المشربيات الرخامية الموزعة في المساحات الداخلية والخارجية، يقوم بضمان جودتها كادر بشري يبلغ 1423 عاملا، لرفع الكفاءة وتعزيز الجودة في تقديم الخدمات.

وأشار إلى أن الرئاسة تستثمر تقنية الروبوت لتقديم ماء زمزم المبارك، والعربات الذكية التي يصل عددها إلى 80 عربة، لتغطية الكثافة العددية في المسجد الحرام، وتوفير عبوات ماء زمزم داخل صحن المطاف.

30 مصلى منها:

