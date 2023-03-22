شكرا لقرائتكم خبر تشغيل النقل الترددي والعام لخدمة الزائرين والأهالي بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحددت الهيئة 7 مسارات لتقديم خدمة «النقل الترددي» لنقل المستفيدين من وإلى المسجد النبوي ومسجد قباء، بدءا من الثالثة مساء وتنتهي بعد صلاة التراويح بساعة، ويستمر تقديم الخدمة في العشر الأواخر من رمضان إلى ما بعد صلاة القيام بنصف ساعة، وحددت الخدمة 6 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي «ذهابا وعودة» انطلاقا من الاستاد الرياضي ودرة المدينة وسيد الشهداء والجامعة الإسلامية وحي الخالدية وحي شطيه، فيما خصصت موقع الانطلاق السابع في مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهابا وعودة.
ودعت الهيئة المستفيدين للاطلاع على محطات التوقف الخاصة بخدمة النقل الترددي عبر الرابط المخصص واختيار المحطة للتحقق من نقطة الانطلاق.
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