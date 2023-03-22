شكرا لقرائتكم خبر تجهيز 750 مضيفا ومضيفة لخدمة المعتمرين والمصلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جهزت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية كوادر من المضيفين والمضيفات لخدمة المعتمرين والمصلين والصائمين، وذلك بإقامة الدورات التدريبية لهم واللقاءات التعريفية المباشرة بمقرها الرئيس بشركة مكة للإنشاء والتعمير.

وهدفت الدورات التدريبية واللقاءات التعريفية إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وفتح باب طلبات التطوع للمتطوعين والمتطوعات الراغبين في المشاركة، وتقديم الخدمة لضيوف الرحمن في نقاطها الواسعة، ابتداء من المنافذ الحدودية للمملكة وصولا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وطرق مرور المعتمرين والزوار وأماكن تواجدهم.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الماجد، أن الجمعية وجميع منسوبيها يعملون على تنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين بمواصلة العمل بأعلى كفاءة وأميز عطاء، ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بطمأنينة وسكينة. وبين أن الجمعية سخرت كل السبل والإمكانات اللوجستية والكوادر البشرية الوطنية، عبر تجهيز واستقطاب 750 مضيفا ومضيفة لخدمة المعتمرين والمصلين في رمضان، وتقديم برامج تعريفية وتأهيلية للعاملين بهدف الرقي بالخدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، كما خصصت الجمعية برامج ومشاريع نوعية تندرج ضمن برامجها الرئيسية الخمسة «غذاء الروح، وغذاء البدن، والعناية، ومضياف، والوكالات»، وذلك في سبيل تقديم خدمات إنسانية تسهيلا على المعتمرين والزوار لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.