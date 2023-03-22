أبواب مخصصة لدخول وجبات الإفطار بالمسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار بالمسجد النبوي خلال رمضان المبارك. وأوضحت أن الأبواب المخصصة لإدخال وجبات الإفطار بالمسجد النبوي للرجال تتمثل في الحرم القديم من باب الرحمة، ومن الجهة الجنوبية للأبواب (4 - 5 -37)، ومن الجهة الغربية للأبواب (8 -11)، ومن الجهة الشرقية للأبواب (34 - )32، أما الجهة الشمالية فقد حددت الأبواب (21 - 17 -19). كما حددت الوكالة الأبواب المخصصة للنساء لدخول وجبات الإفطار، من المصلى الشرقي (25 - 29)، ومن المصلى الغربي للأبواب 13 -17).

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